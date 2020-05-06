Ödüllü genç piyanist Hollywood müziklerini dinleyicileriyle buluşturuyor

AA

Yıldız, kişisel Instagram hesabı üzerinden dün ilkini yayınladığı seriye 9 Mayıs'a kadar her gün 11.00'de devam edecek.

İlk olarak "Karayip Korsanları" filminin müziği "He's a Pirate" şarkısını seslendiren sanatçının gelecek programında sırasıyla "La La Land - Mia & Sebastian's theme", "Harry Potter ve Felsefe Taşı - Prologue / Hedwig's Theme", "Zorba The Greek - Zorba's Dance" ve "Interstellar - First Step" yer alacak.

IGTV üzerinden izlenebilecek performanslara sonrasında sanatçının YouTube hesabından da ulaşılabilecek.

- Iraz Yıldız kimdir?

Piyano çalışmalarına 6 yaşında başlayan 23 yaşındaki Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında 2006-2009'da Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.

Yıldız, 2007'de Rusya'da yapılan "3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması"nda Mansiyon Ödülü, 2009'da Sofya'da yapılan "Genç Virtüözler Yarışması"nda Mansiyon Ödülü, aynı yıl Mersin'de düzenlenen "1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması"nda Mansiyon Ödülü kazandı.

"10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri"nde çalan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MİAM) düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'nde de Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

Yıldız, 2009'da Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen "Uluslararası Müzik Festivali"ne davet edildi.

"Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında 2010'da birçok konser veren genç sanatçı birçok müzik festivaline katıldı.

Çalışmalarına 2010'dan itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam eden piyanist, liseden mezun olduktan sonra eğitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda sürdürdü.