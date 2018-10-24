SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ecem Alnıaçık Ayşegül Yörükoğlu
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Ödüllü piyanistler 2 piyano olarak İstanbul’da ilk defa sahnede

Ayşegül Yörükoğlu ve Ecem Alnıaçık, 2 piyano olarak İstanbul’daki ilk konserlerini veriyor. Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat’ta başlayacak konser, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan seçkin bir repertuar ile müzikseverlerle buluşacak

24.10.2018 - 16:10 | Güncelleme:

Ödüllü piyanistler Ayşegül Yörükoğlu ve Ecem Alnıaçık, 2 piyano olarak İstanbul’daki ilk konserlerini 7 Kasım 2018 Çarşamba akşamı verecek.

İki piyanist, Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat’ta saat 20:00’de başlayacak konserde, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan seçkin bir repertuarla müzikseverlerle buluşacak.

Ayşegül Yörükoğlu ve Ecem Alnıaçık, konserin ilk yarısında W. A. Mozart’ın iki piyano için K. 448 Re Majör Sonatı’nı ve dönemin önemli Rus bestecilerinden N. Medtner’in Op. 58 Rus Dansı ve Gezgin Şövalye adlı eserlerini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise yine Slav kökenli bir besteci olan A. Dvorak’ın, orijinali orkestra için yazılmış ünlü Op. 72 Slav Dansları’nı, piyanoda dört el icra edecek. 

Orkestrayla ilk konserini 10 yaşında veren Ayşegül Yörükoğlu, Kiev’de düzenlenen 8. Uluslararası Vladimir Horowitz-Debut Piyano Yarışması’ndan ve Bonn’da Rachmaninov’un 140. yıldönümü anısına düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması’ndan özel ödül ve akademik burs kazandı. Letonya’da düzenlenen 19. Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 1. Malta Uluslararası Piano Yarışması’nda ve 10. İstanbul Pera Piyano Festivali’nde ikincilik ödülleri, Ukrayna’da düzenlenen 3. Uluslararası Slav Fantazisi Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü kazanırken, Ecem Alnıaçık ise 2008 yılında İzmir Işılay Saygın Piyano Yarışması’nda üçüncülük, 2011’de İstanbul Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük, 2013’te 1. Süreyya Operası Ulusal Piyano Yarışması’nda ikincilik, 2015’te 3. Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna, Malta, Azerbaycan, Hollanda ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ayrı ayrı konserler veren Yörükoğlu ve Alnıaçık, 2013 yılında Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimleri esnasında bir araya gelerek birlikte piano-duo oluşturmaya karar verdi. İkili, konserlerinde iki piyano ve dört el repertuarının kemikleşmiş eserlerinin yanı sıra, az seslendirilen eserleri de yorumluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X