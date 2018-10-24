Ödüllü piyanistler 2 piyano olarak İstanbul’da ilk defa sahnede

Ödüllü piyanistler Ayşegül Yörükoğlu ve Ecem Alnıaçık, 2 piyano olarak İstanbul’daki ilk konserlerini 7 Kasım 2018 Çarşamba akşamı verecek.

İki piyanist, Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat’ta saat 20:00’de başlayacak konserde, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan seçkin bir repertuarla müzikseverlerle buluşacak.

Ayşegül Yörükoğlu ve Ecem Alnıaçık, konserin ilk yarısında W. A. Mozart’ın iki piyano için K. 448 Re Majör Sonatı’nı ve dönemin önemli Rus bestecilerinden N. Medtner’in Op. 58 Rus Dansı ve Gezgin Şövalye adlı eserlerini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise yine Slav kökenli bir besteci olan A. Dvorak’ın, orijinali orkestra için yazılmış ünlü Op. 72 Slav Dansları’nı, piyanoda dört el icra edecek.

Orkestrayla ilk konserini 10 yaşında veren Ayşegül Yörükoğlu, Kiev’de düzenlenen 8. Uluslararası Vladimir Horowitz-Debut Piyano Yarışması’ndan ve Bonn’da Rachmaninov’un 140. yıldönümü anısına düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması’ndan özel ödül ve akademik burs kazandı. Letonya’da düzenlenen 19. Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 1. Malta Uluslararası Piano Yarışması’nda ve 10. İstanbul Pera Piyano Festivali’nde ikincilik ödülleri, Ukrayna’da düzenlenen 3. Uluslararası Slav Fantazisi Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü kazanırken, Ecem Alnıaçık ise 2008 yılında İzmir Işılay Saygın Piyano Yarışması’nda üçüncülük, 2011’de İstanbul Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük, 2013’te 1. Süreyya Operası Ulusal Piyano Yarışması’nda ikincilik, 2015’te 3. Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna, Malta, Azerbaycan, Hollanda ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ayrı ayrı konserler veren Yörükoğlu ve Alnıaçık, 2013 yılında Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimleri esnasında bir araya gelerek birlikte piano-duo oluşturmaya karar verdi. İkili, konserlerinde iki piyano ve dört el repertuarının kemikleşmiş eserlerinin yanı sıra, az seslendirilen eserleri de yorumluyor.

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