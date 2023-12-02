MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren kırmızı takım ilk etabın kazananı oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yaptılar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kırmızı takım 3-2'lik skorla ödül oyununun ilk etabını kazandı. İkinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Eren ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Eren
Tolga
Dilara
Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.