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        Haberler Televizyon ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren kırmızı takım ilk etabın kazananı oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 00:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:21
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        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yaptılar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kırmızı takım 3-2'lik skorla ödül oyununun ilk etabını kazandı. İkinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Eren ödülün sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Eren

        Tolga

        Dilara

        4

        Mavi Takım

        Hasan (Kaptan)

        Tahsin

        Sergen

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        5

        Kırmızı Takım

        Barbaros (Kaptan)

        Eren

        Kıvanç

        Cemre

        Esra

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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