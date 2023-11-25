MasterChef'te öğretmenler tezgah başında! 24 Kasım 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star'da Öğretmenler Günü'ne özel, yarışmacıların öğretmenleri tezgah başına geçti. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yaptı. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar, ikinci etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. İşte 24 Kasım 2023 MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan yarışmacı...
MasterChef'te ödül oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kıran anlara sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu düello şeklinde oldu. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar ikinci etapta büyük ödülü kazanmak için ter döktü. Peki, "24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yaptılar. En başarılı tabağı ortaya çıkararak büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Hasan oldu.
Düello eşleşmeleri
Cemre-Tolga
Alican-Batuhan
Esra-Eren
Dilara-Kıvanç
Hasan-Sergen
Barbaros-Tahsin
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Dilara
Alican
Barbaros
Hasan
Esra
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Alican (Kaptan)
Cemre
Esra
Hasan
Barbaros
Dilara
KIRMIZI TAKIM
Batuhan (Kaptan)
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Sergen
19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.