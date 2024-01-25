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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme düellosunda Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür arasında adada kalma mücadelesi verdi. Bozok sakatlığı sebebiyle düelloda yer almadı. Kalan üç yarışmacının içinde eleme bu hafta değil iki hafta sonra gerçekleşecek. Üç aday toplamda 6 galibiyet sayısına ulaşan adaylıktan kurtulacak.

Eleme düellosunda alınan sayılar;

Özgür: 6

Sercan: 4

Turabi: 6

Puanlamaya göre eleme adayı Sercan oldu. Sercan iki hafta sonra erkek elemesinde Bozok ile yarışacak.