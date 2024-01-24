ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR! Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR! Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda bir takım ödülün sahibi oldu. Peki, "24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü hangi takım aldı?" İşte 24 Ocak Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...