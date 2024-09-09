Yahudi yönetmen Sarah Friedland, ödül töreninde yaptığı konuşmayla geceye damgasını vurdu. Friedland; "Bu ödülü, İsrail'in 336 gün süren Gazze soykırımı ve 76 yıllık işgali altında kabul ettiğimi belirtmeliyim. Sinema emekçileri olarak, İsrail'in küresel sahnedeki cezasızlığını ele almak için kurumsal platformları kullanmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Mücadelelerinde, Filistin halkıyla dayanışma içindeyim" dedi.