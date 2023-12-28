Odun keserken facia! Karısının kolunu da kesti

Odun keserken facia! Karısının kolunu da kestiOdun keserken facia! Karısının kolunu da kesti Bursa'da bir kişi odun keserken kendisine yardım eden eşinin kolunu da kesti, kadın hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.12.2023 - 21:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:22 facebook

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