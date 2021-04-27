Odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

AA

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Tepeyolu Sokak'ta Mualla Özçiftçi'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangın Mualla Özçiftçi'ye ait iki ev ile Halil Topaloğlu'na ait iki eve sıçradı. Evlerden sadece birinin kullanıldığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.