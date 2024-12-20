Odunpazarı'nda bir saldırı daha

Odunpazarı'nda Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu'na bir saldırı daha Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından karbon ayak izini azaltmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Kanlıkavak Parkı'na kurulan Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu bir kez daha saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen istasyonun malzemeleri çalındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:08 facebook

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