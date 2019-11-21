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OECD, Türkiye'nin bu yıl yüzde 0.3 büyüyeceğini öngördü

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OECD, son yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde 0.3 olarak açıkladı. Eylül ayındaki raporda tahmini yüzde eksi 0.3 seviyesindeydi

OECD

OECD, kasım ayı Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Kuruluş son raporunda Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eylül ayında açıkladığı yüzde eksi(-) 0.3'ten yüzde artı(+) 0.3'e, 2020 büyüme beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e çekti. Türkiye için 2021 büyüme tahminini ise yüzde 3.2 olarak açıkladı. 

OECD, 2019 için küresel büyüme tahminini yüzde 2.9'da tutarken, 2020 için büyüme öngörüsünü yüzde 3'ten yüzde 2.9'a düşürdü. 

OECD 2020'de küresel büyümenin yüzde 2.9 olacağını öngörüyor (%)
Ülke201920202021
Avustralya1.72.32.3
Kanada1.51.61.6
Euro Bölgesi 1.21.11.2
Almanya0.60.40.9
Fransa1.31.21.2
İtalya0.20.40.5
Japonya 10.60.7
G. Kore22.32.3
Birleşik Krallık1.211.2
ABD2.322
Arjantin-3-1.70.7
Brezilya0.81.71.8
Çin6.25.75.5
Hindistan5.86.26.4
Endonezya555.1
Meksika0.21.21.6
Rusya1.11.61.4
S. Arabistan0.21.41.4
G.Afrika0.51.21.3
Türkiye0.333.2
Dünya2.92.93

Raporda Türk ekonomisinin son aylarda toparlandığı, hükümet teşviklerinin iç talebi canlandırdığı ifade edildi. Türk Lirası'ndaki değer kaybının ihracatı desteklediği belirtilen raporda yatırımcı güveninin kırılgan kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

 

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