Oeste - Atletico Goianiense sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Oeste, 07 Eylül 2018 Cuma günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 34 puanlı Oeste 11. sırada bulunuyor, Atletico Goianiense 40 puana sahip ve 5. sırada. Oeste son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oeste kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Atletico Goianiense sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Oeste son haftadaki Ceara müsabasında 1-0 yenildi.

Atletico Goianiense, Avai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Oeste, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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