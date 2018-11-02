Oeste - Figueirense karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Oeste ile Figueirense, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. 43 puanlı Oeste 13. sırada bulunuyor, Figueirense 44 puana sahip ve 11. sırada. Oeste, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Oeste kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Figueirense kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Oeste son haftadaki ABC Natal müsabasında 2-0 yenildi.

Figueirense, Juventude karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Oeste, 14 gol attı ve 11 gol yedi.

Figueirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Figueirense, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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