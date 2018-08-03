Oeste - Ituiutaba maçı ne zaman?

Brezilya Serie B maçında Oeste ile Ituiutaba, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. Oeste 22 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Ituiutaba 13 puanda ve 20. sırada. Oeste son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ituiutaba son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Oeste galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.00, Ituiutaba galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Oeste son haftadaki Goias müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ituiutaba ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oeste, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Ituiutaba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ituiutaba, 4 gol atarken 13 gol yedi.

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