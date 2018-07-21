Oeste - Paysandu maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Oeste, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Paysandu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Oeste 21 puanla 11. sırada, Paysandu 17 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Oeste, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Paysandu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Oeste kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Paysandu kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Oeste önceki hafta Goias mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Paysandu, Figueirense karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Oeste, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Paysandu, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paysandu 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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