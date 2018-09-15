Oeste - Ponte Preta düellosu

Brezilya Serie B maçında Oeste ile Ponte Preta, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Oeste 34 puanla 12. sırada, Ponte Preta 35 puanla 10. sırada bulunuyor. Oeste son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ponte Preta, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oeste kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Ponte Preta sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.
Oeste son haftadaki Corinthians müsabasında 1-0 yenildi.
Ponte Preta ise Sao Paulo maçında 1-0 kazandı.
Oeste, evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 11 gol yedi.
Ponte Preta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ponte Preta, 15 gol atarken 10 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ