Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Soru Bankası
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR