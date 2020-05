Off-road araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi dağıttılar - İSTANBUL

AA

Ramazan ayı çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla sürdüren İHH, Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 15 farklı ülke ve bölgesinde faaliyet yürütüyor.Vakfın faaliyetlerinde gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar da dikkati çekiyor.Geçen hafta emniyet mensuplarına ve evsiz vatandaşlara sahurda ikramda bulunan İHH İstanbul Arama Kurtarma Gönüllü Off-Road ekibi, bu hafta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 2 günde de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Ford Ranger TR ile Hard Trucks Off-Road kulüplerinin katıldığı dağıtımda 18 araç yer aldı.Ekipler, kendi imkanlarıyla hazırladığı malzemeleri, araçlarına yükleyerek yola çıktı ve İHH'ya çeşitli yollarla başvuruda bulunan 300 aileye teslim etti.Gönüllü off-road kulübü üyelerinin bağışladıkları 500 gıda kolisinden geriye kalan 200 koliyi ise İHH ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.Ekipler ayrıca sahur için gece boyunca dağıtımlarını sürdürdü.- "Mazlumlara bu kolileri ulaştıracağız"İHH Gönüllü Off-Road Ekibi Sorumlusu Atalay Altuntaş, dağıtım öncesi yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.Altuntaş, gönüllük esasıyla ve kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Bugün ülkemizin içinde geçtiği pandemiden dolayı insanlara, mazlumlara bir el uzatalım diye buradayız. İstanbul'daki iki tane güzide kulüp Ford Ranger Tr ve Hard Trucks grubu başlattığımız kampanyaya başvurdu. 'Kendi aramızda hazırladığımız kolilerimizi dağıtmak istiyoruz.' dediler. Allah razı olsun onlardan, 400-500 gıda kolisi bağışladılar. İki güzide kulübümüzle bu gıda kolilerini dağıtacağız, mazlumlara bu kolileri ulaştıracağız. İftardan sonra da kolluk kuvvetlerimize, bu iki grupla sahurluk ikramlarımız var." diye konuştu.- "İnsanları bir araya getiren iyilik"İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın da ekiplerin gönüllülük esasıyla çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.Ramazan ayında İHH gönüllülerinin bir çok faaliyette yer aldığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:"Her gönüllümüz bu işe destek vermek için sıraya girdi. Arkadaşlarımız gönülleri ile buradalar. İnsanları bir araya getiren iyilik. Çok farklı bir zaman yaşıyoruz. Birbirimizden uzak durmak zorunda kalsak da çok daha birbirimize bağlandığımız bir süreçteyiz. Gönüllü arkadaşlarımız yürekleriyle buradalar. Her akşam buradalar. Allah razı olsun onlardan. Sabahtan sahura kadar çalışıyorlar. Allah, ramazandan sonra bize çifte bayram yaşatsın diye dua ediyoruz. Hepsi birlikte yollara düşecekler ve gariplere ve garibanlara ulaşmaya çalışacaklar. Biz köprüyüz. Hep birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Birliği ve kardeşliği bu hazırlanmış paketlere eklemek istiyoruz."Aydın, dünyanın hiçbir bölgesinde, işin ucunda iyilik yapma duygusu olmadan bu kadar insanın bir araya gelebileceğinin mümkün olmadığını kaydetti.Koronavirüs sürecinin daha fazla birliğe ve dirliğe vesile olduğunu ifade eden Aydın, katılımları dolayısı ile off-road ekiplerine teşekkür etti.- "Off-road demek yardımlaşma demek"Hard Trucks Kulübü Lideri Çağrı Doğan da kulübün kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer aldığını ve ulaşabildiği her yere el uzatmaya çalıştığını ifade ederek, çalışmalarda kendilerine destek veren İHH'ya teşekkür etti.Ford Ranger TR Lideri Burak Altıntaş ise "Biz bir off-road kulübüyüz, yani bir yardımlaşma kulübüyüz. Kendi içimizde araziye çıktığımızda da her zaman yardımlaşma var. Off-road demek yardımlaşma demek. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bu şekilde bir gayret içinde olduk. İhtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştıracağız." diye konuştu.Daha sonra ekipler, İstanbul'un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak üzere yola çıktı.