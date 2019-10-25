Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2040'ta 560 gigavata yükselmesi ve sektöre yapılan yatırımların 1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2019-2040 dönemi deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin kapasite tahminlerini içeren "Offshore Rüzgar Enerjisi Görünümü 2019" raporu yayımlandı.

Buna göre, 2018 sonunda dünyada 23 gigavat kurulu güce sahip deniz üstü rüzgar enerjisi sektörü, sistemlerin karbonsuzlaşmasında ve hava kirliliğinin azalmasında önemi artan bir teknoloji haline gelecek.

Dünyada deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2040'ta 560 gigavat seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine yapılan küresel yatırımlar ise 1 trilyon doları bulacak.

Kapasite artışında azalan maliyetler, devletlerin politikaları ve teknolojik gelişmeler etkili olacak.

AVRUPA BÜYÜMENİN MERKEZİ OLACAK

Mevcut deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 80'ine sahip olan Avrupa, büyümenin merkezi olmaya devam edecek. Avrupa'nın 2018'de 20 gigavat seviyesinde olan deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü 2040'ta 130 gigavat seviyesine çıkacak.

Öte yandan, Avrupa "sıfır karbon" hedeflerine ulaşabilirse, deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2040'ta 180 gigavata kadar yükseltebilecek.

İLAVE KAPASİTENİN YÜZDE 60'I AVRUPA VE ÇİNDEN

Deniz üstü rüzgar enerjisinde 4 gigavat kurulu gücü bulunan Çin, bu rakamı 2040'ta 110 gigavata çıkaracak. Çin'in sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma çabaları ise bu kapasitenin 170 gigavata kadar artmasını sağlayacak.

Böylece, 2040'ta küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ını Avrupa ve Çin'deki kurulumlar oluşturacak. ABD, Japonya, Hindistan ve Kore, Avrupa ve Çin'i takip edecek.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin şu an yüzde 0,3 seviyesinde olan küresel elektrik üretimindeki payı da 2040'ta yüzde 3'ü aşacak.