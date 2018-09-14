OFI - Paok karşılaşma önü

Yunanistan Süper Lig maçında OFI ile Paok, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:15. OFI 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Paok 6 puanda ve 5. sırada. OFI, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Paok, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da OFI kazanır 7.00, berabere biter 4.00, Paok kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

OFI son hafta oynanan Paok maçında 3-1 kazandı.

Paok, OFI karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Paok, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paok 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ