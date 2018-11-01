Ofis şıklığı için 7 önemli ipucu!

Çalışan kadının en büyük problemlerinden biri de "Bugün işe giderken ne giyeyim?" sorusuna hızlı yanıt bulamamaktır. Hele İstanbul gibi ulaşım sorununun büyük, yorgunluğun kaçınılmaz olduğu bir şehirde yaşıyorsanız; alışverişe çıkmak da bir dert, satın aldıklarınız arasında hem rahat hem de şık bir kombin oluşturmak da... Yaklaşan kış mevsimini de göz önünde bulundurarak ofiste rahat-şık olmanın püf noktalarını inceledik...

Elbiseler

Gardropların en risksiz, en kurtarıcı, en şık parçaları tartışmasız elbiseler. Uzun ya da kısa olması fark etmiyor, çünkü iyi tasarlanmış bir elbise her boyda oldukça güzel duruyor. Doğru ayakkabı seçimi ile de şıklığın zirvesine çıkabilir, tüm bakışları üzerinize çekerek pazartesi sendromunun etkilerini azaltabilirsiniz.

Gömlekler

Gardropların vazgeçilmez bir başka parçası da gömlekler. Klasik dar kesimlerin yanı sıra geçtiğimiz sezon gibi fırfırlı, desenli, kurdelelerle bağlanan kollara sahip gömlekler bu sezon da ön plana çıkıyor. Zıt renkli düğmeler, boğazlı tasarımlar da kombinlere ayrı bir şıklık katıyor. Gömlekleri ceketlerin yanı sıra hırka ve uzun kemerlerle hareketlendirilmiş süveterle de tamamlayabilirsiniz.

Etekler, pantolonlar, ceketler

Kalem etekler, yüksek bel pantolonlar, dar kesim ceketler... Doğru kombinlenmiş bir bluz ya da gömlekle, karasız kalınan günlerin kurtarıcısı olabilecek parçalar.

Aksesuar

Gömlekleri kemerle kullanmak, bluzleri fularla hareketlendirmek de modayı ve şıklığı yakalamanızı sağlayacak küçük hareketler. Uzun bir fuları belinize bağlayarak da kullanabilirsiniz. Şapka, eldiven, kolye, küpe ve çantaları da unutmamak gerek. Bu yılın modası leopar, yılan, zebra desenleri aksesuarlarda da tercih edilebilir.

Renk uyumu

Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlar da sonbahar / kış sezonunun vazgeçilmez renkleri. Zıtların uyumunu abartmadan, "bir kombinde 3 renkten fazlası risk" kuralını unutmadan şıklığı yakalamak zor değil! Kombin oluştururken kumaş özelliklerini de mutlaka göz önünde bulundurmak daha üst düzey bir uyumu yakalamayı sağlayacaktır.

Modanın içinde boğulmayın!

Moda diye her şeyi takıp takıştırmak, vücut şekline uygun olmayan parçalarla kötü bir görünüm elde etmek büyük yanlışlardan biridir. Bu kendine güvensizliğin, giyimle ilgili bilgisizliğin bir ifadesi olarak da algılanabilir. Mütevazılık kişisel denge unsuru olarak korunmalıdır.

Mizalle

Kandilli Tekstil'in e-ticaret markası Mizalle, "Daha Fazla Sen" sloganıyla birbirinden farklı gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını online alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuyor. Moda dünyasının en trend ve kaliteli kumaşlardan oluşturulan tasarımları, www.mizalle.com adresinde bir "tık" ötenizde sizi bekliyor.

Mizalle koleksiyonu; üreten, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı güçlü, kadına yönelik bir koleksiyon. Doğallık, hafiflik, şıklık, detaylardaki kumaş kalitesi ve farklılaşan tasarım izleri her parçada hissediliyor.

Kabandan pantolona, gömlekten elbiseye, etekten cekete kadar geniş bir yelpazede alışverişin yeni ve güvenli adresi: www.mizalle.com