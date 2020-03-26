Denizlispor’a geldiği günden beri orta sahaya adını yazdıran Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntü ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Paylaştığı görüntüde tek başına tavla oynayan Onazi, yazdığı yazıyla da vatandaşları 'evde kal Türkiye' diye uyardı.

Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntüye, "Zorunlu olmadıkça evde kal! Çünkü evde hayat var, evde kal. Covid19 bittikten sonra normal hayata başlayacağız. #evdekaltürkiye " notunu ekledi.