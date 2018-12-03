ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu dün sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Özel Güvenlik 79. temel eğitim sınavına ve Özel Güvenlik 55. yenileme eğitimi sınavına 26 Ekim 2018 tarihine kadar eğitimlerini tamamlamış kursiyerler girmeye hak kazanmıştı. İşte ÖGG sınav takvimi ve ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, 79. ÖGG temel eğitim sınav sonuçları 14 Aralık 2018 Cuma günü açıklanacak. 55. ÖGG yenileme eğitimi sınavının sonuç tarihi ise 21 Aralık Cuma olarak belirlendi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, 79. ÖGG temel eğitim sınavı ve 55. ÖGG yenileme eğitimi sınavı soru ve cevap anahtarları 5 Aralık Çarşamba günü yayımlanacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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