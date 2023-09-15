Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanıyor... 104. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Ağustos günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak 'ÖGG sınav sonuçları açıklandı' duyurusu için heyecan dorukta. ÖGG sınav sonucu sorgulama işlemi onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte "2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına ilişkin ayrıntılar...
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları araştırması sıklaştı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 26 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen ÖGG sınavına katılan adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, 104. Temel eğitim ve 80. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 15 Eylül 2023 (bugün) itibarıyla adayların erişimine açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.