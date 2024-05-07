ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 108. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları açıklanacak. ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemi EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, 2024 ÖGG sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler...
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 27 Nisan'da tamamlandı. Sınavın ardından ÖGG sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklenmeye başladı. ÖGG sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...
ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
ÖGG sınavı soru ve cevapları 30 Nisan'da erişime sunuldu.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.