ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: EGM 111. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları 8 Kasım Cuma günü ilan edilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 111. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? İşte, 2024 ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar.
ÖGG sınav sonuçları 2024 sorgulamaları başladı. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim’de düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları bugün ilan edilecek. Silahlı ve silahsız özel güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar ‘’111. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı www.egm.gov.tr/ozelguvenlik...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.
Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
111. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.
111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
111. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde yayımlandı.