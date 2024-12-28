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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonucu son dakika: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 112. Temel Eğitim ve 88. ÖGG sonucu sorgula

        Geri sayım! ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        ÖGG sonuçları merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası adayların gözü sonuç açıklama takvimine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından hem soru ve cevapların hem de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ülke genelinde binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:29
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        Gözler ÖGG sınav sonuçlarında! 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı’nın sonuçları heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınava katılanlar sonuç tarihini merak ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, ÖGG adayları sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında belli olacak? İşte merak edilenler...

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

        112. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.

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