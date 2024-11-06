ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?
20 Ekim'de yapılan 111. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim Sınavı sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavda, adaylar mesleki bilgilerini sınama fırsatı buldu. 22 Ekim'de yayımlanan sınav soru ve cevaplarıyla birlikte adaylar, doğru yanıtlarını gözden geçirme şansı yakaladı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak ve sonuçlara nasıl ulaşılabilecek? İşte detaylar...
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar, 20 Ekim’de gerçekleştirilen sınavın ardından sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı’na katılan adaylar, sınavın ardından yayımlanan soru ve cevaplarla ilk değerlendirmelerini yaptı. Ancak, kesin sonuçlar için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği tarihte açıklanacak olan sonuçlar, adayların kariyer yolunda bir sonraki adımı belirleyecek. ÖGG sınav sonuçlarına ne zaman ve hangi yöntemle ulaşılabileceği ise merak konusu. İşte ayrıntılar...
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapıldı. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.
ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.
ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.