Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SINAV SONUCU SORGULA | ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?

        20 Ekim'de yapılan 111. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim Sınavı sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavda, adaylar mesleki bilgilerini sınama fırsatı buldu. 22 Ekim'de yayımlanan sınav soru ve cevaplarıyla birlikte adaylar, doğru yanıtlarını gözden geçirme şansı yakaladı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak ve sonuçlara nasıl ulaşılabilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 23:48 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar, 20 Ekim’de gerçekleştirilen sınavın ardından sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı’na katılan adaylar, sınavın ardından yayımlanan soru ve cevaplarla ilk değerlendirmelerini yaptı. Ancak, kesin sonuçlar için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği tarihte açıklanacak olan sonuçlar, adayların kariyer yolunda bir sonraki adımı belirleyecek. ÖGG sınav sonuçlarına ne zaman ve hangi yöntemle ulaşılabileceği ise merak konusu. İşte ayrıntılar...

        2

        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapıldı. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

        3

        ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

        4

        ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

        Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti
        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik