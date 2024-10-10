ÖGG sınav tarihi: ÖGG 111. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik alanında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren ÖGG sınavı ve sonuçların tarihi açıklandı. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte 111. dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve sonuç bilgisi...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı için tarih belli oldu. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı Ekim ayında düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebilecek. Peki; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
ÖZEL GÜVENLİK 111. TEMEL EĞİTİM VE 87. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak.
Aralık ayındaki sınav ise 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.
EKİM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak.