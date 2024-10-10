ÖGG sınav tarihi: ÖGG 111. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı için tarih belli oldu. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı Ekim ayında düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebilecek. Peki; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...