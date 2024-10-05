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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

        ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı için tarih belli oldu. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı Ekim ayında düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebilecek. Peki; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ÖGG sınav tarihi belli oldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:37
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        ÖGG sınav tarihi merak ediliyor. Sınava girecek kişiler sınav tarihi sorgulamasına şimdiden başladı. Peki ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        ÖZEL GÜVENLİK 111. TEMEL EĞİTİM VE 87. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak.

        Aralık ayındaki sınav ise 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.

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        ÖGG SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ÖGG sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

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