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        Haberler Bilgi ÖGG sınavı ne zaman, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi ne zaman?

        ÖGG sınav takvimi 2024: ÖGG sınavı ne zaman?

        Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) takvimi açıklandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2024 yılı sınav tarihleri merak ediliyor. Yılın ilk iki ÖGG sınavı şubat ve nisan ayların düzenlenmişti. İlk iki sınava giremeyen adaylar üçüncü sınav tarihini araştırıyor. İşte ÖGG sınav tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 01:10 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:10
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        Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı tarihi açıklandı. Sınava girecek kişiler sınav tarihi sorgulamasına şimdiden başladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı saat kaçta? İşte detaylar...

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme dönemi Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı.

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak.

        SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

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        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

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