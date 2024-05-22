Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.