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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        ÖGG sınavı ne zaman, 111. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Genel olarak yılda 6 kez yapılan Özel Güvenlik sınavı, bu yıl 5. kez uygulanacak. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte 2024 Özel Güvenlik sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:20
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        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar...

        2

        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ÖGG sınav yerleri giriş belgesine ÖGNET üzerinden sorgulanabiliyor.

        3

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

        4

        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım günü adaylar ile buluşacak.

        5

        Aralık ayındaki sınav 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.

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