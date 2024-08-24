ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM 2024 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi belli oldu
Özel Güvenlik sınavları her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Gözler ise 110. Temel Eğitim sınavına çevrildi. EGM tarafından paylaşılan takvime göre sınav tarihleri belli oldu. Silahsız Özel güvenlik sınav notu en az 60 olan adaylar başarılı sayılır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen sınavların sonuçları ogm.egm.gov.tr aresinden duyurulur. Peki ÖGG sınavları ne zaman? İşte, sınav tarihleri…
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav tarihi merak ediliyor. Yeni sınav takvimi ise belli oldu. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi için 186.Temel Eğitim sınavları organize edilecek. Peki ÖGG 110. temel eğitim ve 86. yenileme eğitimi sınavları ne zaman? İşte, EGM 2024 yılın ÖGG sınav takvimi
110. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 110. dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.
ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.
SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.