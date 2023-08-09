ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 104. dönem (Özel Güvenlik) ÖGG sınav tarihi...
Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın katılım göstereceği 104. dönem ÖGG sınavı için çok kısa bir süre kaldı. Söz konusu sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren adaylar, hem sınav tarihi hem de sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. İşte, detaylar...
104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) için heyecanlı bekleyiş durumda. Söz konusu sınava iştirak edecek binlerce aday; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
104. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavı 26 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman adayların erişime açılacağı henüz duyurulmadı.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.