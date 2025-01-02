ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar gözünü, ÖGG sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 112. dönem özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişim sağlayabilecek. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı sonucu nasıl öğrenilir? İşte Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonucu sorgulama ekranı...
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.
İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.