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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        Özel Güvenlik Sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı. Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:49
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        ÖGG sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. ÖGG sınav sonuçları ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları 08 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

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        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapıldı. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

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