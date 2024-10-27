ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. ÖGG sınav sonuçları ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?