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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ÖGG sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 104. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı... - Merak Edilenler Haberleri

        ÖGG sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 104. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Türkiye genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı sonrası resmi açıklama yapılmış ve sınavın soruları adayların erişimine açılmıştı. Söz konusu gelişmelerin ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrilmişti. İşte, ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:41
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        104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası artık sonuçların açıklanması ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. 26 Ağustos 2023 tarihindeki sınavda ter döken adaylar; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, konuyla ilgili son durum...

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül itibariyle adayların erişime açılacak.

        Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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        ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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