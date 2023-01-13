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ÖGG sınav sonuçları için beklenen güne girildi!

101. ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖGG sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” üzerinden ilan edilecek. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

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  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların gözü " 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...
  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    SINAV 25 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. 
  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN 13 OCAK İŞARET EDİLDİ!

    2022 takvimi ile ÖGG sınav sonuç tarihi duyuruldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını 13 Ocak 2023 tarihinde ilan edeceğini duyurdu. 
  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    ÖGG sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar, T.C kimlik numaraları, sınav adı ve güvenlik kodunu sisteme girerek ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

    ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN?

    Özel Güvenlik Sınavı'na katılan adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
  • ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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