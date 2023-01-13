ÖGG sınav sonuçları için beklenen güne girildi!

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların gözü " 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...