ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 103. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...
Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın ter döktüğü 103. dönem ÖGG sınavının ardından resmi açıklama yapılmış ve sınavın soruları ile cevapları katılımcılar ile paylaşılmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrilmişti. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...
103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrildi. 24 Haziran 2023 tarihindeki sınavda ter döken adaylar; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 18 Temmuz itibariyle adayların erişime açılacak.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;
"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."
ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.