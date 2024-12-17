ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2024 PDF indir: 112. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; sınavın soru ve cevap anahtarı kitapçıkları 17 Aralık Salı bugün erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 2024 ÖGG soruları ve cevapları PDF sorgulamalarına başladı. Peki 112. Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı.
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 112. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün erişime açılacak. Bu sebeple gözler son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
112. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulandı.
Kılavuza göre 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü yani bugün erişime açılacak.
Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık 2024 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.