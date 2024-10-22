ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF: 111. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; sınavın A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı 22 Ekim Salı günü erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar ÖGG soruları ve cevapları için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı.
111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı ziyaretleri başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bu sebeple gözler son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 111. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulandı.
Kılavuza göre 111. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 Salı günü yani bugün erişime açılacak.
Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.