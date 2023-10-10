Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Oğlu doğum lekesinden utanınca aynı doğum lekesini dövme olarak yaptırdı

        Oğlu doğum lekesinden utanınca aynı doğum lekesini dövme olarak yaptırdı

        Derek, dünyaya büyük bir doğum lekesi ile gelmişti. Oğlunun büyüdükçe bu izden utandığını fark eden baba, çocuğuna cesaret ve ilham vermek için aynı lekeyi, dövme olarak yaptırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2020 yılında Kanada'da meydana gelen bir olay, ebeveynlerin çocukları için her şeyi yapabileceğinin harika bir örneği.

        O zamanlar 8 yaşında olan Derek Jr. göğsünün bir bölümünü kaplayan büyük, pembe renkli bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Ailecek yüzmeye gittikleri bir gün, baba Derek Prue Sr. oğlunun diğer insanların yanında doğum lekesinden kaynaklanan bir utanç yüzünden tişörtünü çıkarmak istemediğini fark etti.

        Baba, oğluna o an için müdahale etmese de aklına bir fikir geldi. Eşinin de yardımıyla çeşitli bahaneler uydurarak, küçük çocuğun doğum lekesinin farklı açıdan birçok fotoğrafını çekti. Fotoğraflarla beraber bir dövme sanatçısı olan Tony Gibbert'a başvurdu.

        2

        Derek ne yapmak istediğini ilk açıkladığında bu tür bir projenin ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikri yoktu. “İlk geldiğimde, belki üç, dört saat sonra şöyle dedim: 'Evet, neredeyse işimiz bitti mi?' Tony de şöyle dedi: 'Evet, neredeyse taslağı hazırladık.'”

        Dövmenin tamamlanması neredeyse sekiz hafta sürdü. Tony, "Dövmeyi yaptırmak için çok zor zamanlar geçirdi," diye açıkladı. "Oldukça acı vericiydi."

        3

        Haftalar sonra işlem tamamlandığında baba, oğluna harika bir sürpriz yaptı. Aile yeniden yüzmek için havuza gitti ve küçük çocuk, babasını görünce şoke oldu! "Mutluydum ve biraz kafam karışmıştı" dedi. "Bunu yapacağını bilmiyordum."

        Her şey planladığı gibi gitti; babanın mükemmel fedakarlığı küçük çocuk da büyük bir cesaret uyandırdı. Derek, artık babası da orada olduğu sürece havuzda kıyafetlerini çıkarmaktan utanmayacağını söyledi.

        Kaynak: Inspire More

        Fotoğraflar: Juicy Quill Tatoo Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!