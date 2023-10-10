Haberler Yaşam Oğlu doğum lekesinden utanınca aynı doğum lekesini dövme olarak yaptırdı

Oğlu doğum lekesinden utanınca aynı doğum lekesini dövme olarak yaptırdı Derek, dünyaya büyük bir doğum lekesi ile gelmişti. Oğlunun büyüdükçe bu izden utandığını fark eden baba, çocuğuna cesaret ve ilham vermek için aynı lekeyi, dövme olarak yaptırdı. Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:22 facebook

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2020 yılında Kanada'da meydana gelen bir olay, ebeveynlerin çocukları için her şeyi yapabileceğinin harika bir örneği. O zamanlar 8 yaşında olan Derek Jr. göğsünün bir bölümünü kaplayan büyük, pembe renkli bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Ailecek yüzmeye gittikleri bir gün, baba Derek Prue Sr. oğlunun diğer insanların yanında doğum lekesinden kaynaklanan bir utanç yüzünden tişörtünü çıkarmak istemediğini fark etti. Baba, oğluna o an için müdahale etmese de aklına bir fikir geldi. Eşinin de yardımıyla çeşitli bahaneler uydurarak, küçük çocuğun doğum lekesinin farklı açıdan birçok fotoğrafını çekti. Fotoğraflarla beraber bir dövme sanatçısı olan Tony Gibbert'a başvurdu.

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Derek ne yapmak istediğini ilk açıkladığında bu tür bir projenin ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikri yoktu. “İlk geldiğimde, belki üç, dört saat sonra şöyle dedim: 'Evet, neredeyse işimiz bitti mi?' Tony de şöyle dedi: 'Evet, neredeyse taslağı hazırladık.'” Dövmenin tamamlanması neredeyse sekiz hafta sürdü. Tony, "Dövmeyi yaptırmak için çok zor zamanlar geçirdi," diye açıkladı. "Oldukça acı vericiydi."

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Haftalar sonra işlem tamamlandığında baba, oğluna harika bir sürpriz yaptı. Aile yeniden yüzmek için havuza gitti ve küçük çocuk, babasını görünce şoke oldu! "Mutluydum ve biraz kafam karışmıştı" dedi. "Bunu yapacağını bilmiyordum." Her şey planladığı gibi gitti; babanın mükemmel fedakarlığı küçük çocuk da büyük bir cesaret uyandırdı. Derek, artık babası da orada olduğu sürece havuzda kıyafetlerini çıkarmaktan utanmayacağını söyledi. Kaynak: Inspire More Fotoğraflar: Juicy Quill Tatoo Facebook

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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