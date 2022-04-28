İbo Show bu akşam var mı, yok mu?

Sokakta Tuğrul’un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet’e ormanda gördüklerini anlatıyor.

“BİR ÇOCUK GÖRDÜN MÜ?”

Melahat Tuğrul’un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat’a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor. Kaan’ı ormanda gören Melahat’ın anlatacakları büyük bir merakla bekleniyor.

OĞLUM’UN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Murat, ara sokakta köşeye sıkıştırdığı Demet’e saldırırken Demet, çantasından çıkardığı biber gazı sayesinde kaçmayı başardı. Evine ulaşır ulaşmaz korkuyla Sedat’ı arayan Demet, ona ulaşamayınca Ferit’ten gelmesini istedi. İlyas’ın ölüm tehdidine rağmen Tuğrul ısrarla masum olduğunu söyledi. İlyas, itiraf etmediği için Tuğrul’u öldüremedi ancak kaçırdığı yerde zorla tutmaya devam etti. Sedat, haber vermeden Demet’in evine gidince Ferit’le karşılaştı. Demet saldırıya uğradığını gizlerken Sedat, Ferit’i kıskandı. Sedat’ın öfkesini gören Ferit, evden çıkınca Sedat’a tüm olanları anlattı. Tuğrul’a ulaşamayan Işıl, Sedat’a giderek yardım istedi. Bu sırada karakola gelen Zeynep, Işıl’ı gördü. Kimliğini kaybettiği için geldiğini söyleyen Işıl, bir kez daha Zeynep’i atlatmayı başardı. Zeynep Bulut’un, Tuğrul’un suçlu olduğunu İlyas’a söylediğini itiraf etti. Bunun üzerine İlyas’ın evine giden Sedat, Melike’yle konuşup durumu açıkladı.

Tuğrul’un şüpheli davranışlarına da dikkat eden Melike, duyduklarından sonra tedirgin olmaya başladı. Sedat, İlyas’a sorular sorarken İlyas, Tuğrul’un ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Eve döndüğünde ise Melike’nin sorularıyla iyice köşeye sıkışan İlyas, Tuğrul’u kaçırdığını karısına itiraf etti. Uğradığı saldırıdan sonra gerçeklerle yüzleşmek isteyen Demet, ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu çocuğun annesini aramaya başladı. Ormanda çocuğunun mezarına götürmek için kozalak arayan Melahat, bağlı bulduğu Tuğrul’u serbest bırakmadı. İlyas ve Melike’nin konuşmasını gizlice dinleyen Ceren, her şeyi öğrendi.

Tuğrul’un Kaan’ı boğarak öldürdüğünü düşündükçe gözyaşlarına boğulan Ceren’in acısı yüreklere dokundu. İlyas Tuğrul’u öldürmeye karar verirken Melike onu durdurmak için çabaladı. İlyas’la beraber Tuğrul’un yanına giden Melike, kocasının Tuğrul’u bırakmasını istedi. Işıl ile buluşan Zeynep, Sedat’ın Işıl’ı arayıp Tuğrul’la ilgili sorular sorması üzerine ikisinin yasak ilişkisini anladı. Işıl her şeyi itiraf ederken Zeynep uğradığı ihaneti öğrenince derinden sarsıldı. Ölümüne sebep olduğunu düşündüğü çocuğun annesinin Melahat olduğunu öğrenen ve zavallı kadının haline şahit olan Demet gözyaşlarına boğuldu. Eve döndüğünde ise onu büyük bir tehlike bekliyordu. Demet’in evine gizlice giren Murat elinde bıçakla Demet’e saldırdı. Demet gizlice Sedat’ı arayınca Sedat, hızla harekete geçti. Murat’ı etkisiz hale getirerek Demet’i kurtarmayı başardı. Vicdanı ile evlat acısı arasında sıkışıp kalan İlyas ise sonunda Tuğrul’u serbest bıraktı ancak İlyas ile Melike Ceren’in onların peşinden ormana geldiğinden habersizlerdi. Ormanda Tuğrul’la karşılaşan Ceren onu bıçaklarken son anda gelen Melike ve İlyas gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ceren’in finalde yaptığı bu sürpriz hamle sonrası olayların seyrinin nasıl değişeceği ise seyircide merak uyandırdı.