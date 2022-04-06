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'Oğlum'da olayların seyri tamamen değişiyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum', bu akşam 9. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Oğlum'un 9. bölüm tanıtımları ve ön izleme sahnesi...

'Oğlum'da olayların seyri tamamen değişiyor!
HABERTURK.COM

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 9. bölümüyle ekrana gelecek. Demet'in davadan Tuğrul'un şikâyeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde iplerin gerilmesine neden olurken, Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür.

Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 9. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 9. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

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