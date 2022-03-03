'Oğlum'da 'Zeynep' için yüzleşme vakti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çarpıcı hikayesiyle her çarşamba büyük ilgi gören 'Oğlum'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde çalıştığı okuldan çağrılan Zeynep, işinden istifa etmesi için zorlanırken velilerin de tepkisiyle karşılaştı. Linç edilmekle karşı karşıya kalan Zeynep'in her şeye rağmen insanların karşısına çıkmayı seçmesi yaşanacaklara dair merakı artırdı.

'Oğlum', dördüncü bölümüyle TOTAL'de 3.84 izlenme oranı (rating), 9.01 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.66 izlenme oranı (rating), 8.01 izlenme payı (share), AB'de 3.40 izlenme oranı (rating), 8.32 izlenme payı (share) elde etti. #Oğlum etiketi sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

İşte o anlar;

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EFE CEZAEVİNDE

Efe, anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından Kaan'ı öldürdüğünü tekrar itiraf edince cezaevine sevk edildi. Kapalı ve dar alanlarda kalma konusunda sorun yaşayan küçük çocuk için zor günler başlarken Melike ve İlyas, Demet ve Sedat'tan Efe'nin akıl sağlığıyla ilgili rapor çıkması durumunda hastaneye sevk edilebileceğini öğrendi. Melike ve İlyas bu ihtimal karşısında bir kez daha sarsıldı.

Efe cezaevine giriyor;

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TUĞRUL'UN AVUKATI, İLYAS'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken avukatının önerisiyle Efe'ye akıl sağlığı yerinde değil raporu aldırmanın mantıklı olduğunu düşündü. Melike ise Tuğrul ve Zeynep'in verdiği röportajı izledi. Yaptıkları açıklamaları dinleyen Melike öfkesine hakim olamazken Zeynep ile konuşmaya karar verdi. Tam bu sırada Tuğrul'un avukatı, İlyas ve Melike ile konuşmaya evlerine geldi. Aileye para teklif edecek kadar ileri giden avukata İlyas'ın tepkisi çok sert oldu.

İlyas çileden çıkıyor;

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DEMET'İN EFE'NİN AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KARARI NE OLACAK?

Pedagog Demet, Efe'yle ilgili rapor için aileyle görüşmelere başladı. Demet'in soruları üzerine geçmişte yaşadığı zorlukları anlatmaya başlayan Zeynep'in Efe ile yaşadıkları gözler önüne serildi. Tuğrul ve Zeynep'in röportajını izleyen Melike ise tüm yaşananlardan sonra soluğu Zeynep'in evinde aldı. Kapıyı açmayan Zeynep'e çarpıcı sözler söyleyen Melike, Kaan'ın ölümünden Tuğrul ve Zeynep'i sorumlu tuttu. Melike konuşurken gazeteciler de bu anları kaydetti. Zeynep'ten sonra Tuğrul'la ve Canan'la da görüşen Demet, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tuğrul, Efe'nin yavru bir köpeğe zarar verdiğinden ve Zeynep'in babasının akıl hastası olduğundan bahsetti. Canan da Tuğrul'un söylediklerine benzer yanıtlar verince Demet, Efe'nin akıl sağlığıyla ilgili şüpheye düştü. Tuğrul ve Canan'ın iş birliği yaparak Demet'e bilerek aynı yanıtları verdiği öğrenildi.

"Ben çocuğumla çok güvenli bir bağ kurdum..."

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MELİKE VE İLYAS ARASINDA BÜYÜK KRİZ

Kaan'ın acısıyla baş etmeye çalışan Özyürek ailesi ise büyük bir krizin eşiğindeydi. Yaşadığı olayları kaldıramayan Ceren, gizlice bir partiye giderken partide yaşananlar gerilimi artırdı. Oğullarının kaybından sonra eskisi gibi olamayan İlyas ve Melike arasındaki ipler de artık kopma noktasına geldi. Kaan'ın başına gelenlerden Melike'yi sorumlu tutan İlyas büyük bir öfke patlaması yaşamasının ardından çantasını alarak evden ayrıldı.

İlyas ve Melike'nin iç hesaplaşması;

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YENİ BÖLÜMDEN DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

'Oğlum'un dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölümden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Zeynep'in Demet ile görüşüp Efe'nin hasta olmadığını söylediği sahnede Tuğrul ve Canan'ın Efe hakkında anlattıklarının yalan olduğunu iddia ediyor. Tuğrul'un itibarı için bunu yaptığını söyleyen ve asıl olayı araştırması için Demet'e sert tepki gösteren Zeynep'in sözleri dikkat çekiyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 5. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!