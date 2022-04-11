Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Oğlum dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Oğlum 10. bölümde neler olacak?
ABONE OL

Oğlum dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin bir umut hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Oğlum’un yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İlyas’ın Melike’ye Kaan’ın ölüm sebebinin belli olduğunu söylediği tanıtımda acılı annenin hali izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Oğlum dizisi 10. bölüm 2. fragmanı

Oğlum dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Oğlum 10. bölümde neler olacak?

Zeynep’in Melike’nin karşısında olduğu anlar dikkat çekerken Ceren, Sedef’e Bulut’un kim olduğunu açıklıyor. Efe gözyaşları içinde Melike’ye “Ben yapmadım…” derken, “Melike’nin tepkisi ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

İşte Oğlum’un 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

OĞLUM’UN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut’un kafesinde Ceren’in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baba 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Baba 9. Bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Baba 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında!
Survivor kim elendi, kim potada? 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYON Survivor'da eleme adayları belli oldu
Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 2. bölüm full kesintisiz izle!
TELEVİZYON Hakim son bölüm izle!
Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! 11 Nisan TRT 1 ile Alparslan 21. bölüm tek parça full izle!
TELEVİZYON Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle!
İyi Aile Çocuğu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman ve nerede çekildi?
TELEVİZYON İyi Aile Çocuğu filmi konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 2 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
TELEVİZYON Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncuları!
Üç Kuruş son bölüm izle! 11 Nisan Show TV ile Üç Kuruş 22. bölüm full tek parça izle!
TELEVİZYON Üç Kuruş son bölüm izle!
Televizyon yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında hangi diziler var?
TELEVİZYON Bugün TV’de hangi diziler var?
Görümce filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu neyi anlatıyor?
TELEVİZYON Görümce filmi konusu ve oyuncuları!
Müjdat Gezen: Sevdiğim kız ben askerdeyken evlendi - Günün Magazin Haberleri
TELEVİZYON "Sevdiğim kız ben askerdeyken evlendi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.