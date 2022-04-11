Zeynep’in Melike’nin karşısında olduğu anlar dikkat çekerken Ceren, Sedef’e Bulut’un kim olduğunu açıklıyor. Efe gözyaşları içinde Melike’ye “Ben yapmadım…” derken, “Melike’nin tepkisi ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

İşte Oğlum’un 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

OĞLUM’UN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut’un kafesinde Ceren’in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!