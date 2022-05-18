OĞLUM DİZİSİ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Melike tarafından serbest bırakılan Tuğrul’un karakola gittiği tanıtımda “Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas’tan şikayetçi olacak mı?” sorusu merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat’la konuşarak Kaan’ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor.

"BEN SUÇLUYUM"

Melahat ile Kaan’ın ormanda neler yaşadığı akıllarda soru işaretleri oluştururken Tuğrul’un Işıl’a “Ben suçluyum” demesi ise kafaları karıştırıyor. Finale son 2 bölüm kalan dizide gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor.