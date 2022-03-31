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Haberler Televizyon Oğlum'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Oğlum son bölümünde neler oldu?
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Oğlum'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Ay Yapım imzasıyla her hafta çarşamba akşamları seyirci ile buluşan Oğlum dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekrandaydı. Oğlum dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölümden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı.

Oğlum'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Oğlum son bölümünde neler oldu?

Show TV’nin farklı ve çarpıcı hikayesi ile ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi ‘Oğlum’un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Olay gününe dair kafaları karıştıran anların ekrana geldiği sahnede Kaan, Melahat’ın yanından ayrılıp ormanda başka yöne doğru giderken gizemli bir adamla karşılaşıyor. Ellerindeki siyah eldivenin dikkat çektiği bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken akıllara “Kaan’ın katili bu gizemli adam mı?” sorusu geliyor.

OĞLUM’UN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Melike ve İlyas’ın astığı afişler Zeynep ve Tuğrul cephesinde deprem etkisi yarattı. Öfkeden gözü dönen Tuğrul soluğu karakolda Sedat’ın karşısında alırken, Efe kendini odaya kilitledi. Akran zorbalığı yüzünden zor günler yaşayan Ceren, kendisine hakaret eden kızlarla bir kez daha kavga edince okuldan uzaklaştırılırken, telefonunu kırdığı eski erkek arkadaşı Sertaç’ın tehdit etmesiyle köşeye sıkıştı.

Sertaç, telefonun parasını ödemezse videosunu babasına göndereceğini söyledi. Okul müdürünün haber vermesi üzerine okula giden Melike, kızının yaşadığı şeyleri öğrendi. Canan’dan aldığı tavsiye ile Demet’i davadan uzaklaştırmaya çalışan Tuğrul, avukatıyla birlikte savcıya gitti. Demet’in Efe’yi kötü etkilediğini söyleyerek şikayette bulundu. Bu sırada oğluyla olan ilişkisini iyileştirmek isteyen ve onu odadan çıkarmak için uğraşan Zeynep her yolu deniyordu. Demet, Sedat’ın kızı Defne’ye bakmak için Efe’yle görüşmeye gidemeyince Zeynep bu durumu değerlendirdi ve Efe’yi de alarak Demet’in evine gitti.

Bu hareketiyle Zeynep, Efe’yi mutlu etmeyi başardı ancak Demet bu ziyareti kabul ederek riskli bir karar almış oldu. Çünkü Efe’yi evine kabul etmesi davadan alınmasına sebep olabilirdi. Demet’in evinde Defne ile Efe keyifli vakit geçirirken Sedat’ın eve gelmesi gerilime sebep oldu. Kızını Efe’nin yanında gören Sedat öfkesine hakim olamadı.

Tuğrul’un avukatı, Demet’in Efe’yi evine aldığını savcıya söyledi. Sedat da savcıya bunu doğrulayınca Tuğrul’un planı işe yaradı. Sertaç, istediği parayı alamayıp Melike’nin sert tepkisiyle karşılaşınca intikam için Ceren’in videosunu Tuğrul’a verdi. Tuğrul, İlyas’a videoyu gösterip onu kışkırtınca ikili arasında kavga çıktı. Finalde Demet, Efe’yle görüşmeye gittiğinde küçük çocuk Kaan’ın öldüğü güne dair detayları anlatmaya başladı.

Kaan’ın ağaçtan düştüğünü ve bir daha kalkmadığını söyledi. Kaan’ın boğularak öldürüldüğünü bilen Demet’in duydukları karşısında kafası karıştı. Tam bu sırada Tuğrul, Demet’in Efe’yle görüşmesini engelleyerek onu evden kovdu. Savcı, Demet’in artık Efe’yle görüşmemesi konusunda kararını verirken bu durumun davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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