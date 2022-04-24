İlyas’ın Tuğrul’u boğmaya çalıştığı ve gerilim dolu anların yaşandığı tanıtımda Melahat’ın kardeşi Murat Demet’e saldırıyor.

“YOKSA ÖLDÜ MÜ?”

Bir tarafta Tuğrul diğer tarafta Demet ölümle burun buruna gelirken ikisine de ne olacağı merak konusu oluyor. İlyas’ın Tuğrul’u kaçırdığı yerden tek başına çıkması ise akıllara “İlyas, Tuğrul’u öldürdü mü?” sorusunu getiriyor.

OĞLUM’UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sorguya alınan Tuğrul, Sedat tarafından köşeye sıkıştırılırken Kaan’ı öldürmediğini söyleyerek kendini savundu ancak olay günü telefon sinyallerinin kayıtları ortaya çıkınca avukatını istedi. Tuğrul, bir köpeğe çarptığını ve onu gömmek için ormanda olduğunu söylerken Sedat ona inanmadı. Bu sırada Zeynep de sorguya alındı. Duydukları karşısında şoke olan Zeynep, Tuğrul’un katil olabileceğine inanırken Efe ise babasının masumiyetine inanıyordu. Sedef’in gerçeği öğrenmesinin ardından Melike ve İlyas’ın evine giden Bulut, Efe’nin dayısı olduğunu itiraf etti. Sinirlerine hakim olmakta zorlanan İlyas, Bulut’u evden kovdu. Olayın yaşandığı ormana keşfe götürülen Tuğrul, köpeği gömdüğü yeri gösterdi ancak ilk yapılan kazıda bir şey bulunamadı. Yeniden sorgu odasında beklemeye başlayan Tuğrul’a Sedat, bir görgü tanığının kendisi ile Kaan’ı ormanda gördüğünü söyledi. Büyük bir stres yaşayan Tuğrul, Kaan’ı gördüğünü itiraf ederken Sedat’ın şüpheleri giderek artmaya başladı. Tuğrul, köpeği gömerken Kaan’ın geldiğini ama konuşmadıklarını, küçük çocuğun korkup kaçtığını söyledi. Melahat’ın bu bölümde ortaya çıkan kardeşi Murat, Demet’i takip etti. Melahat’ın çocuğunun Demet yüzünden öldüğünü düşünen Murat’ın Demet’e olan öfkesi gerilimi giderek artırdı. Tuğrul’un suçlu çıkması durumunda yaşayacakları baskıdan korkan Zeynep, Efe’yi de alıp uzaklaşmak ve yeni bir hayat kurmak istedi. Tuğrul ise gömdüğü köpeğin bulunması ve Kaan’ın bulunduğu yerde telefon sinyalinin olmaması sayesinde serbest bırakıldı. Tuğrul’un çıkış belgelerini imzalarken ormanda Kaan’la karşılaştığı anı hatırlaması ise izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı. “Kaan’ın katili kim?” sorusunun yanıtı ise hala büyük bir merak konusu. Sedef’e kendini affettirmek isteyen Bulut, sevdiği kadının peşini bırakmazken mahallede İlyas’la karşılaştı. İlyas, Bulut’a sert tepki gösterirken Bulut artık daha fazla kendini tutamadı ve Kaan’ın katilinin Tuğrul olduğunu söyledi. Öfkeden gözü dönen İlyas, finalde Tuğrul’u kaçırarak olayların seyrini değiştirecek kritik bir hamle yaptı. Bir diğer çarpıcı gelişme ise Melahat’ın kardeşi Murat’ın Demet’in karşısına çıkması oldu. “Yeğenim senin yüzünden öldü!” diyen Murat’ın kin ve öfkeyle baktığı Demet’e ne yapacağı gerilimi yükseltti. Tuğrul’un başına silah dayayan İlyas ise iki seçenek sundu; ya Tuğrul gerçeği söyleyerek hapse girecekti ya da İlyas işini bitirecekti. Peki İlyas tetiği çekecek mi?