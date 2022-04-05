Zeynep, Efe ve Tuğrul’un birlikte pikniğe gittiği tanıtımda baba oğulun samimi anları dikkat çekiyor.

“BENİM OĞLUM NASIL ÖLDÜ?”

Sedat’a Kaan’ın nasıl öldürüldüğünü soran İlyas’ın duyacağı yanıt karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Kaan’ın otopsi raporunda çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Ormanda Kaan’ın karşısına çıkan siyah eldivenli gizemli adam kafaları karıştırırken, Tuğrul’un tedirgin hali ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

OĞLUM’UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Demet’in davadan Tuğrul’un şikâyeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde iplerin gerilmesine neden olurken, Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür. Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!